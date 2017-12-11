NBA》展現宰制力 湯斯率狼群獵捕小牛

〔體育中心／綜合報導〕小牛今日客場挑戰灰狼，德州軍團雖然全隊6人得分上雙，但北大荒的內線支柱「狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）在對手家裡沒大人的情況下肆虐油漆區，繳出28分12籃板的雙十成績，助球隊以97：92送給小牛三連敗。

比賽一開始小牛就保持些微的領先，首節結束小牛24：23領先灰狼1分。次節地主隊依靠湯斯不斷衝擊內線下，逐漸拉開比分，但小牛靠著火熱的外線手感將分差拉近，並在費雷爾（Yogi Ferrell）上籃得手後，反超比分，上半場節數小牛仍然領先灰狼1分。

第三節雙方分數仍相當僵持，而灰狼以71：69領先小牛2分。末節比賽異常膠著，分差在5分之內來回轉移，關鍵時刻灰狼J.巴特勒（Jimmy Butler）和A.威金斯（Andrew Wiggins）先後命中關鍵球，助領先3分。最後小牛採用犯規戰術失敗，因此以5分之差吞下3連敗。

小牛隊衛麥休斯（Wesley Matthews）14分3籃板4助攻、H.巴恩斯（Harrison Barnes）19分3籃板4助攻、費雷爾10分4籃板7助攻；灰狼湯斯28分12籃板3助攻3抄截、A.威金斯10分3籃板、J.巴特勒22分7籃板5助攻2抄截。

湯斯。（資料照，美聯社）