NBA》綠衫軍展強力防守 輕取活塞續居東部第一

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今作客活塞再展強力防守，將活塞命中率壓低至3成3，且讓前役交手時繳出「雙二十」的當家中鋒卓蒙德（Andre Drummond）僅拿6分15籃板，種下敗因，終場綠衫軍以91：81輕取活塞。

開賽雙方手感火燙，哈里斯（Tobias Harris）包辦活塞前5分，厄文（Kyrie Irving）也連拿7分還以顏色，首節打完綠衫軍29：21領先。次節，厄文砍進外線將領先擴大至雙位數，不過布萊德利（Avery Bradley）連得5分穩住陣腳，半場結束活塞落後7分。

哈里斯繳19分8籃板，全隊最佳。（USA TODAY Sports

易籃後，綠衫軍打出一波10：0的高潮，持續擴大優勢，三節打完以73：59領先。決勝節綠衫軍繼續保持10分左右的領先，活塞則無力回天，最終以10分差輸球。



活塞此戰防守其實不差，讓綠衫軍的團隊命中率僅41.8%，首度拔下面具出戰的厄文12投4中進帳16分，表現低於水平，好險哈佛德（Al Horford）跳出來拿下18分，外帶9籃板6助攻2阻攻，為球隊鎖定勝績。

活塞方面以哈里斯的19分8籃板最佳，替補的托利佛（Anthony Tolliver）貢獻次高15分，布萊德利12分。

哈佛德18分9籃板6助攻2阻攻。（美聯社）