MLB》賤賣史坦頓該怪誰？美媒提2點幫基特說話

基特初次擔任球隊CEO就遭遇重大考驗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年透過合資風風光光買下馬林魚，並入主球隊CEO的前洋基萬人迷基特（Derek Jeter），在與洋基進行史坦頓交易案後被球迷砲轟的體無完膚，但今天美國媒體《CBS Sports》出面幫基特緩頰，提出2點說明這次交易案應怪馬林魚前老闆羅瑞亞（Jeff Loria）而不是基特。

1.史坦頓是羅瑞亞簽的

CBS指出，史坦頓的天價合約是羅瑞亞給的，2014年冬天，羅瑞亞開出13年3.25億美元（約新台幣97.5億元）的巨約留下當時傷痛不斷的「怪力男」，其中還包含完整的拒絕交易條款，造成馬林魚這次尋求交易處處碰壁。

且2018年起，史坦頓的年薪將高達2500萬美元（約新台幣7.5億元），代表羅瑞亞在前幾年只負擔他較少的薪資，而基特接手後就得面對史坦頓這塊燙手山芋，自然會選擇將他送至別隊。

2.羅瑞亞未能幫球隊開創財源

CBS指出，羅瑞亞無法為球隊開拓財源是經營的一大敗筆，一方面開大約簽球員，另一方面又向當地政府喊窮，至今都沒有屬於自己的球場，而馬林魚球場位置偏僻，交通極不方便成為票房提升的最大障礙。

此外，馬林魚沒有自家球場也無法對外尋求冠名贊助，加上球隊未深耕在地球迷，當地民眾對球星認同度普遍不高，今年明星賽遊行時，當地歡迎史坦頓的球迷甚至只有2、3人，形成強烈對比。

因此，CBS認為球迷在交易案後怪罪基特很容易，但別忘了在這之前的馬林魚是由羅瑞亞做主，基特此時送走史坦頓，至少幫球隊免去未來的財政負擔，但對於球隊重建來說，仍有很長一段路要走。