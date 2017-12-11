NBA》黃蜂戰績慘烈 老闆喬丹親自找球員談話

黃蜂老闆喬丹。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂昨不敵湖人苦吞三連敗，開季至今戰績9勝16負，暫居東部倒數第三，根據外媒報導，球隊老闆喬丹（Michael Jordan）賽前親自召集球員開會，且教練團並未參與。

黃鋒近況慘不忍睹，不僅近8場比賽輸掉7場，總教練克里佛（Steve Clifford）也告病，不過談話過後還是未見成效，當天黃蜂再以99：110輸球。

「這不單是談話而已，他希望傾聽球員的想法，了解我們想做到的事。」黃鋒球員威廉斯（Marvin Williams）賽後透露開會內容，他指出，喬丹告訴大家他所觀察到的情形及他希望看到的表現，並沒有斥責球員，「這次面談很重要，我們非常需要。」

談及為喬丹打球的感覺，威廉斯駁斥大家總認為很困難的想法，「其實不辛苦，因為喬丹了解聯盟生態，並不會干涉教練及球員的想法。」