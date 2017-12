NBA》黃蜂戰績慘烈 老闆喬丹親自找球員談話

黃蜂老闆喬丹。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕黃蜂昨不敵湖人苦吞三連敗,開季至今戰績9勝16負,暫居東部倒數第三,根據外媒報導,球隊老闆喬丹(Michael Jordan)賽前親自召集球員開會,且教練團並未參與。

黃鋒近況慘不忍睹,不僅近8場比賽輸掉7場,總教練克里佛(Steve Clifford)也告病,不過談話過後還是未見成效,當天黃蜂再以99:110輸球。

「這不單是談話而已,他希望傾聽球員的想法,了解我們想做到的事。」黃鋒球員威廉斯(Marvin Williams)賽後透露開會內容,他指出,喬丹告訴大家他所觀察到的情形及他希望看到的表現,並沒有斥責球員,「這次面談很重要,我們非常需要。」

談及為喬丹打球的感覺,威廉斯駁斥大家總認為很困難的想法,「其實不辛苦,因為喬丹了解聯盟生態,並不會干涉教練及球員的想法。」

Michael Jordan held a players-only meeting with the Hornets to find out why they've been struggling: https://t.co/ffvm6XsjYE pic.twitter.com/vEMNIphGuY