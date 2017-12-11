MLB》大都會也搞兜售 想賣哈維補洞

「黑暗騎士」哈維成績下滑，成為大都會交易籌碼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕以70勝92敗排在國聯東區倒數第2結束令人失望的一季，大都會在季後力圖透過交易振作，想補強二壘手、強力牛棚和外野等戰力，先發投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）就是籌碼。

在今日冬季會議上，大都會總管艾德森（Sandy Alderson）表示，沒有哪個球員是非賣品，不過球團已明確表達辛德加德（Noah Syndergaard）、德葛隆（Jacob deGrom）不在談判桌上，因傷勢成績明顯不如以往的哈維，則是他們對外拿出的頭號人選，交易順位還排在葛謝爾曼（Robert Gsellman）、魯戈（Seth Lugo）之前。

哈維2016年季中開刀根治胸廓出口症候群，生涯第二次報銷，今年成績也不如預期，防禦率6.70、21轟皆是生涯最慘，留下5勝7敗。得知自己可能將赴其他球隊，哈維已調適好心境，8月時他即透露，「我不想離開大都會、不想為紐約以外的地方打球，我不想走，但在商言商，看到葛蘭德森（Curtis Granderson）當初如此熱愛這裡，如今為道奇打球，一切都是可能的。無論做出什麼決定，我都必須面對。」