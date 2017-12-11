勵志！克服腦性麻痺成馬術選手 孫育仁：別害怕去嘗試

世界盃選手孫育仁（右二）今出席馬術公益活動「星馬之旅」。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕馬術協會今舉辦「2017年FEI世界挑戰盃馬場馬術錦標賽」，除了推廣馬術運動外，此次結合公益，邀請身心障礙孩童一同參與馬術運動，台灣首位參與法國世界盃馬術大賽的身障選手孫育仁也特別現身，分享自身經驗，為大家加油打氣。

27歲的馬術選手孫育仁，過去飽受先天腦性麻痺困擾，身體活動受到許多限制，很多運動例如最簡單的跑步、騎單車，對他們而言都會造成身體傷害，「我們的腳和一般人不太一樣，跑步、騎車都會傷害膝蓋，嚴重的話可能需要坐輪椅。」

15歲時，孫育仁首次接觸「馬術治療」，進而開啟馬術運動的大門，「在馬背上可以讓我忘掉很多煩惱，也因為騎馬，我才能夠享受奔馳的快感。」

開始騎馬後的短短3個月，孫育仁參與國內希望盃並順利奪冠，也展現他在該領域的天分，他笑說：「第一次比賽我還穿短褲，教練看到差點昏倒，印象超級深刻。」

世界盃選手孫育仁（右二）今出席馬術公益活動「星馬之旅」。（記者粘藐云攝）

世界盃選手孫育仁（中）今出席馬術公益活動「星馬之旅」。（記者粘藐云攝）

自此，馬術運動成為孫育仁的生活重心，因而有機會到各地征戰，膝蓋上也留有苦練後留下的疤痕，他在2014年曾參與世界盃，先前在英國資格賽繳出不俗成績，原有機會挑戰里約帕運，但當時因為參加賽事太少，積分未達門檻，無緣踏上最高殿堂。

孫育仁表示，未來有機會仍想挑戰2020東京奧運，只是現階段面臨經費及馬場拆遷的問題，他也只能暫時擱下這個夢想，回歸一般上班族的生活，「平常練習的馬術治療中心被迫拆遷，我們沒有經費留下這個場地，只能尋求外界幫助，如果有機會，我當然很想繼續下去，甚至挑戰東京奧運。」

孫育仁也以自身經驗鼓勵身障朋友，「要更有自信去嘗試所有事情，要相信我們之所以不同，是因為我們有特殊使命，每個人都是獨一無二的。」

馬術協會Para組組長林嫵恬表示，身障者的成就往往不等同於一般正常選手，其實他們也很優秀，期待他們的表現能被看見，未來能有更多資源投入。

孫育仁參與2014年世界盃。（孫育仁提供）

孫育仁參與2014年世界盃。（孫育仁提供）

孫育仁（騎馬者）參與2014年世界盃。（孫育仁提供）