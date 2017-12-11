MLB》美媒評比前30大潛力新秀 林子偉登第4

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣小將林子偉今年從2A直升大聯盟，表現亮眼，《波特蘭先鋒報》針對紅襪年輕球員做出排名，林子偉排在第4名。

林子偉大聯盟出賽25場，66打席繳出讓人驚豔的2成68打擊率，上壘率3成69，他可以守二、游和三壘等守位，以及中外野，作者湯瑪斯（Kevin Thomas）更寫道「林子偉是霍爾特（Brock Holt）工具人角色的繼承人」，將他列在第4名，前3名分別是2014年首輪的潛力新秀三壘手Michael Chavis，和2名先發投手Jay Groome、Jalen Beeks。

不過，湯瑪斯也提到，紅襪農場體系在美國棒球協會的統計，從2015年於30支球隊排名第2，到2016年下滑到第4，今年掉到第14名，與2015年8月上任的總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）對決策的方式有關，去年《波特蘭先鋒報》也曾發表過前30名潛力新秀，不料為換來先發投手塞爾（Chris Sale），名單才發表9天，高居第2、3名的孟卡達（Yoan Moncada）、寇派克（Michael Kopech）就被交易走，而紅襪也從2015年美東墊底後，連續2年抱回美東冠軍。

孟卡達曾登排行榜第2，但被紅襪當作交易籌碼之一換取塞爾。（資料照，法新社）