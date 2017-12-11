MLB》費城人總仔有大肌肌 帥度海放全聯盟

費城人總教練凱普勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟休賽期除了自由球員競爭和交易更換陣容外，許多球隊在管理階層和教練團都進行改組，有趣的是，外媒《NBC Sports》今天分析評比大聯盟歷屆「最帥總教練」，被許多網友討論的費城人新任教頭凱普勒（Gabe Kapler）獲選第一名。

凱普勒被美媒選為「最帥總教練」。（美聯社）

凱普勒球員時期流浪過老虎、遊騎兵、洛磯、紅襪、釀酒人和光芒等6隊，還有旅日的經驗，2004年隨紅襪拿過世界大賽冠軍，退休後擔任道奇球員發展部，明年起將執掌費城人兵符。即使已是42歲中年男子，凱普勒仍有肌肉型男體態，造型時而休閒、時而豪放不羈，鮮少有這樣的總教練。

凱普勒私下休閒裝扮。（取自NBC）

凱普勒肌肉結實。（取自NBC）

凱普勒肌肉結實。（取自NBC）

緊接在凱普勒之後的是方拿下世界大賽冠軍的太空人辛奇（A.J. Hinch）、洋基新教頭布恩（Aaron Boone）、紅雀總教練馬瑟尼（Mike Matheny）和道奇羅伯斯（Dave Roberts）。別於「臉哥勝利組」，被排在最後一位的苦主為藍鳥總教練吉本斯（John Gibbons），不是因為他長得不帥，而是太常在比賽露出嚴肅的表情。

太空人辛奇。（法新社）

洋基新教頭布恩。（法新社）

藍鳥總教練吉本斯因表情嚴肅，排在30名。（法新社）