LOL明星賽》好想贏中國！ 台灣明星隊苦戰五局惜敗

中國隊打好打滿，以三比二戰勝台灣隊。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》全明星賽本（11）日進入最終賽程，由LMS台灣明星隊對上LPL中國明星隊，雙方展現拼鬥意志，雖然由台灣隊取得開門紅，但中國隊連下兩城，更在第三局逆天80分鐘馬拉松比賽勝出，但接著台灣隊又拿下第四局，最後進行第五局，台灣隊更是靠著Karsa神偷巴龍、逆轉前期劣勢，卻還是在43分鐘被中國隊打出不可思議團戰，將勝利拱手讓出。

LPL中國明星隊。（取自LOL Esports flickr）

LMS台灣明星隊。（取自LOL Esports flickr）

首局台灣隊選擇慎（Ziv）、嘉文四世（Karsa）、阿祈爾（FoFo）、法洛士（BeBe）與雷歐娜（SwordArT）；中國隊則是傑西（957）、拉姆斯（Mlxg）、齊勒斯（Xiye）、艾希（Uzi）與布郎姆（Meiko）。（取自YOUTUBE）

看著BP優勢，台灣隊選出控制技能較佳的組合，剋死中國的Poke陣，前期取得巨大優勢，31分鐘火速秒殺巴龍後，經濟領先近萬，隨後挺進中國隊高地，缺少控場技能組的中國隊無力反擊，拉姆斯再硬還是被收下，台灣隊在這波拿下兩座兵營。

38分鐘，台灣隊再收第二條巴龍，隨即取得三兵營收下，台灣隊靠著阿祈爾的空砂防壁將對手彈回、打出三連殺，這波完美ACE也助台灣隊拿下首勝。

首局台灣隊可說是在BP致勝。（取自YOUTUBE）

第二局中國隊選出安妮（957）、嘉文四世（Mlxg）、勒布朗（Xiye）、好運姊（Uzi）與瑟雷西（Meiko）；台灣隊選擇吶兒（Ziv）、李星（Karsa）、阿祈爾（FoFo）、伊澤瑞爾（BeBe）與布郎姆（SwordArT）。（取自YOUTUBE）

台灣隊開局一等入野，卻被中國隊預測，早早爆發團戰，讓好運姊（Uzi）不到1分鐘就取得三顆人頭，等於對線提前炸裂，台灣隊早早在20分鐘初就六塔陷落。

儘管如此，台灣隊仍力拼反擊機會，24分鐘李星（Karsa）先是在上路秒掉勒布朗（Xiye）、收下膨脹的安妮（957），又打亂中國隊吃巴龍節奏，沒想到卻被對方閃電戰攻陷一座兵營，巴龍還是掉落，接著中國隊又在39分鐘吃掉遠古巨龍，並在台灣隊高地打出ACE，順利拿下比賽。

第三局台灣隊選擇安妮（Ziv）、李星（Karsa）、雷茲（FoFo）、好運姊（BeBe）與瑟雷西（SwordArT）；中國隊則是吶兒（957）、卡力斯（Mlxg）、阿祈爾（Xiye）、伊澤瑞爾（Uzi）與亞歷斯塔（Meiko）。（取自YOUTUBE）

本局雙方打出史詩級的比賽時間，節奏十分緩慢，巴龍彷彿死再多次都結束不了比賽，儘管台灣隊掌握前期優勢，握有首條巴龍及三地龍，但在45分鐘的中路會戰，瑟雷西（SwordArT）與李星（Karsa）先後被收下，只能將第二條巴龍送給對方。

沒想到，這波巴龍陷落後，中國隊不斷蠶食鯨吞，打到台灣隊高地只剩主堡與雙門牙，只能被動防守，所有地圖物件拱手讓出，接下來兩條巴龍又被中國隊拿下，但還是遲遲無法攻陷台灣隊主堡。

比賽時間來到78分鐘，中國隊再吃遠古巨龍，台灣隊則是靠著雷茲的傳送火速收下巴龍，沒想到卻成為「死亡巴龍局」，台灣隊撤退不及，被收下三顆人頭，儘管好運姊（BeBe）死命守家，還是被中國隊在80分鐘拿下這場馬拉松戰役。

長達80分鐘的比賽還是由中國隊拿下。（取自YOUTUBE）

第四局中國隊選出吶兒（957）、史瓦妮（Mlxg）、塔莉雅（Xiye）、法洛士（Uzi）與瑟雷西（Meiko）；台灣隊選擇凱能（Ziv）、嘉文四世（Karsa）、阿祈爾（FoFo）、伊澤瑞爾（BeBe）與雷歐娜（SwordArT）。（取自YOUTUBE）

前期中國明星隊機佔有經濟優勢，前20分鐘領先6000、人頭也以8比4領先，更讓台灣明星隊一塔未得、只能被動防守；28分鐘台灣隊成功在自家紅區收下落單的史瓦妮（Mlxg），接著在29分鐘中國隊搶開巴龍，卻被嘉文四世（Karsa）成功偷下，等於做了白工。

儘管台灣隊無法趁這波巴龍BUFF展開反擊，但已慢慢追回劣勢，33分鐘台灣隊下路展開反擊，雷歐娜（SwordArT）從正面硬上、凱能（Ziv）繞後開大進場收下塔莉雅，打出0換3，從下路連推兩塔。接著台灣隊連兩波團戰打出優勢，再收下第二條巴龍，經濟扳平超前，38分鐘雙方再度於中路開戰，靠著凱能開大進場與伊澤瑞爾（BeBe）霸氣四連殺，39分鐘贏下比賽。

BeBe操作的伊澤瑞爾在第四局最後打出四連殺。（取自YOUTUBE）

第五局台灣隊選擇茂凱（Ziv）、卡力斯（Karsa）、阿祈爾（FoFo）、燼（BeBe）與貪啃奇（SwordArT）；中國隊則是慎（957）、嘉文四世（Mlxg）、星朵拉（Xiye）、伊澤瑞爾（Uzi）與亞歷斯塔（Meiko）。（取自YOUTUBE）

開局中國隊各點開花，台灣隊只剩中路阿祈爾（FoFo）死撐，首塔經濟也陷入伊澤瑞爾（Uzi）手中，最終阿祈爾還是被三夾一收掉，外塔隨之掉落，中國隊攻勢來得快速，28分鐘吃下巴龍後，帶著強化小兵直搗下路高地塔，台灣隊有著一波反擊機會，燼（BeBe）適時開啟「華麗謝幕」，最後一發竟然被伊澤瑞爾閃現躲過，反應根本「光速」。

Uzi神反應竟然閃現躲掉燼的大絕。（取自YOUTUBE）

36分鐘，中國隊想搶開第二條巴龍，卻再度被Karsa偷下，並打出0換3，戰局逆轉，台灣隊直搗兩路二塔、下一波又拿下首座兵營；但隨著40分鐘遠古巨龍現蹤，位置劣勢下只能放給中國隊吃，中國隊也靠著這波buff拿下一座兵營。

Karsa再度偷下巴龍，為台灣隊爭取逆轉契機。（取自YOUTUBE）

43分鐘台灣隊在自家紅區有著完美開戰機會，靠著茂凱繞後開大進場，全員所有技能都灌在Uzi的伊澤瑞爾身上，沒想到對方沒有死，已經「梭哈」的台灣隊反遭對方打出團滅，只能看到對手拿下關鍵第五局，收下關門戰。