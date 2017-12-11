2017職棒傳奇球星公益賽 那些年我們的英雄－象一起

作者:陳沛慈

中華職棒開打至今已28個年頭⋯⋯

還記得當時後的牛象大戰嗎？

台中球場坐滿滿滿的觀眾.......

滿場的觀眾、喧鬧著討論今晚的球賽會多麼的精彩？

當年的我還是個國小生，放學後在家附近的空地跟弟弟傳接球，拙劣的動作學吳俊億投低肩球、接球後傳二壘想像著自己是陳瑞昌要刺殺盜壘的跑者⋯⋯

時光的回憶也從小小的國小生慢慢長大了，也從球迷變成女子棒球隊的業餘隊員。

始終支持兄弟，雖屬的家鄉為興農牛，我還是熱愛且支持著兄弟！

印象深刻的是有一次在台中棒球場，開賽時間還沒到就嚷嚷著說要趕快去球場看球員熱身要簽名！

還記得我第一個簽名簽在那時候書局買的手套上，那時候陳瑞昌選手熱身後親切地把網子拉開幫我簽名，那時候手抖著覺得這一切是夢！

走過28個年頭，職棒也發生大大小小的事情，可貴的是我從來沒有離開，從牛象大戰的滿場到簽賭後沒什麼人願意進場，我始終支持著兄弟！

那時候的球員雖退休、轉教練，當時候的感動依然存在⋯⋯

棒球在天空的拋物線依然迷人，小時候手套上面的陳瑞昌簽名告訴著我當棒球員是幸福的事，也告訴我支持的兄弟無論多少個年頭依然是心中唯一支持的球隊！

兄弟，謝謝您！

那些年我們的英雄－象一起（神準行銷提供）