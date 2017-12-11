LOL》華麗謝幕！ 前世界冠軍BeBe：謝謝陪我度過最後一個BO5

BeBe正式告別BO5賽場。（取自J Team臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕曾在S2拿下世界冠軍的「BeBe」張博為在2017《英雄聯盟》全明星大戰五局、輸給LPL中國明星隊後，正式告別BO5賽場。已在今年夏季賽後宣布退休的BeBe不斷在明星賽中證明身手，拿出TPA冠軍造型伊澤瑞爾、燼、好運姊等英雄角色，打出四連殺、五連殺成績，對許多支持他的粉絲來說，可謂「華麗謝幕」。

BeBe接受Garena主持人Jessie採訪。（取自YOUTUBE）

最終五局敗給中國明星隊後，BeBe接受Garena主持人Jessie採訪，全文如下：

Jessie：現在心情怎麼樣？

BeBe：就滿平靜的，因為在打的時候其實滿累的，一直在喝紅牛，喝完效果都來了，好累，可能你沒在打的話，就越來越累，回去可能會睡著。

Jessie：從下午四點進行到晚上十點，六小時打了五場，你在賽前很多採訪也說可能是職業生涯最後一次BO5，想問這五場比賽是很滿足的嗎？或是有哪些印象深刻的部分？

BeBe：我自己是覺得還滿滿足的阿，可以打到第五場，覺得很開心，跟Uzi對線壓力很大，但最後遇到他其實還滿不錯的，最後遇到自己的陰影嗎（笑）就覺得如果年輕點好像有機會跟他打一下。

Jessie：今天下路對線非常優異耶，你成功克服這個心魔了嗎？

BeBe：應該是完全沒有吧，我第一場打一打超怪的，我其實第一場真的是在躺分你知道嗎，第一場看到他就覺得緊張到說不出話來，好像有一波空R，我那波要R閃，但根本沒閃到，隊友已經知道我超緊張的，但越打有越好。

Jessie：選出兩場伊澤瑞爾，我們知道你選出這隻角色好像會因為某些原因比較排斥自己的造型，今天特別選出兩次TPA冠軍造型，是有什麼特別意義嗎？

BeBe：反正大家可能再也看不到我用，所以選一下讓大家開心點，我覺得EZ是不是太慢Buff了啊？我記得他S2之後比賽就沒落好久，所以其實也沒什麼機會可以用到。

Jessie：四名隊友也許有人選擇繼續留在LMS打拚，可是也許有人要離開，這樣組合也許不會看到第二次了，想問一下你對於四位隊友有什麼話想說的？

BeBe：他們都真的很棒，也謝謝陪我度過最後一個BO5，其實FoFo是很想幫我贏的，你看他眼神就知道，他說「這是我跟BeBe最後一場了，就是我一定要幫你贏」，所以他輸了之後其實是滿落寞的，我會好好安慰他的。

Jessie：FoFo是不是一個滿重感情的孩子啊？

BeBe：應該是「超重」吧，看他季後賽的時候就會說「我這次一定要幫下路雙老帶進世界賽」，然後輸了之後自己就很悶，所以你其實看他打ahq輸了，他哭就是真情流露。

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