英超》曼城客場擊敗曼聯 狂取14連勝破紀錄

曼城奧塔門迪（Nicolas Otamendi）攻入致勝球。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第16輪焦點德比大戰，曼城作客老特拉福德（Old Trafford）挑戰曼聯。兩隊近5次聯賽對戰，曼城取得2勝2和1敗居於上風，曼城上輪聯賽在主場以2：1擊敗西漢姆聯，取得平英超紀錄的13連勝。而曼聯上一場在客場以3：1戰勝兵工廠，聯賽取得4連勝。

比賽一開始，曼城反客為主，掌握控球優勢，但始終沒有把握機會。直到上半場第43分鐘，德布勞內（Kevin De Bruyne）發出角球，席爾瓦（David Silva）在亂軍之中將球射入球門，曼城1：0領先。但曼城沒有高興太久，到了上半場補時階段，曼聯後衛羅霍（Marcos Rojo）左路後場長傳，德爾夫（Fabian Delph）停球失誤，埋伏在後的拉什福德（Marcus Rashford）右腳推射追平比分，曼城1-1曼聯。

下半場第54分鐘，曼城獲得一次自由球機會，席爾瓦將球傳至小禁區，曼聯前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）大腳解圍卻變烏龍助攻，球剛好打在斯莫林（Chris Smalling）的後背上，無人盯防的奧塔門迪（Nicolas Otamendi）近距離右腳勁射破門，曼聯1-2曼城。

曼聯下半場獲得許多進球機會，但始終無功而返，終場曼城靠著奧塔門迪的關鍵進球，在客場擊敗曼聯。

賽後，曼城豪取英超14連勝打破兵工廠和切爾西分別在2001-02、2016-17賽季創下的13連勝紀錄。而曼聯主場各項賽事40場不敗紀錄遭到終結。此戰過後，曼城以15勝1和0敗46績分高居第一名；曼聯則以11勝2和3敗35績分排名第二。