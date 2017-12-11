NBA》綠衫軍探花超狂3分命中率 隊友教頭都大讚

塔圖姆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年塞爾提克在選秀會上，用探花籤補進前鋒塔圖姆（Jason Tatum），他也沒有讓綠衫軍失望，本季至今以誇張的52.3%三分球命中率傲視聯盟，而根據NBA官網統計，他的三分投籃幾乎沒有死角。

塔圖姆本季目前三分球總出手88投46中命中率52.3%，在聯盟排名第1，第2名是拓荒者前鋒阿米努（Al-Farouq Aminu）的48.1%，落後仍有一段差距。

塔圖姆能有那麼誇張的三分球命中率，除了自己能夠把握每次出手機會外，隊友也功不可沒。塞爾提克總教練史帝文斯（Brad Stevens）表示：「塔圖姆所命中的三分球，都是趁防守球員把焦點放在其他隊友身上時，因此他的出手時常都是空檔，他是一個很好的射手，而且我相信他能再更好。」

根據NBA官網統計，塔圖姆的三分投籃幾乎沒有死角，他在左側出手命中率是50%，中線出手命中率則有47.5%，右側三分命中率更是誇張的81.8%。對此史帝文斯表示：「他仍然可以中線出手，我們希望他在投籃時不要猶豫，有時候他會做假動作或試探步，不過他最終還是能很輕鬆的投籃。」

塔圖姆在進NBA以前，三分球命中率並沒有很出色。大學時期他的三分命中率僅有32%，不過進到NBA殿堂，他的命中率沒有下降反而暴升，綠衫軍當家球星厄文（Kyrie Irving）對此表示：「你在不同環境下會有不同的定位，我想杜克大學的教練在進攻時都讓他持球獨自進攻，因此他會被針對防守，而現在他在一個進攻高強度的地方，自然會有很多空擋機會，讓他能夠發揮他出色的投籃能力。」