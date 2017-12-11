英超》魯尼關鍵12碼罰球 艾佛頓客場戰平利物浦

〔體育中心／綜合報導〕英超第16輪上演默西賽德郡德比戰，艾佛頓作客安菲爾德球場（Anfield Road）對決利物浦。利物浦近況火熱，聯賽已經六連不敗，上一場歐冠比賽也以7：0血洗莫斯科斯巴達，名列小組第一晉級歐冠16強。而艾佛頓在換總教練後重新找回贏球感覺，近期取得三連勝的佳績。兩隊近五次對戰，利物浦取得3勝2和的絕對優勢。

上半場第42分鐘，英超進球王薩拉赫（Mohamed Salah）在禁區外圍接獲戈麥斯（Joseph Gomez）的傳球，甩開兩名防守球員起左腳抽射入網，利物浦1：0領先。

利物浦本場比賽的控球率高達近80%，射門23次也比艾佛頓的3次高出許多，但始終屢攻不下。比賽到了下半場第77分鐘，勒溫（Dominic Calvert-Lewin）在禁區內遭到洛夫雲（Dejan Lovren）的推倒讓艾弗頓獲得了12碼球機會，魯尼（Wayne Rooney）推射中路破門，艾佛頓追平比分。隨後雙方均無建樹，利物浦終場以1：1與來訪的艾佛頓握手言和。

賽後，利物浦8勝6和2敗30績分暫居英超第四；艾佛頓5勝4和7敗19績分排在英超第十位。

利物浦薩拉赫。（Mohamed Salah）（法新社）

魯尼（Wayne Rooney）攻進追平球。（路透社）