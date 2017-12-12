勇士主場面對拓荒者 今日賽事預告與轉播

里拉德（Damian Lillard）（美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事！

NBA方面，勇士將在主場面對拓荒者。勇士近況佳，目前已經取得6連勝，上一場面對活塞的比賽中，即使射手柯瑞（Stephen Curry）缺陣，但杜蘭特（Kevin Durant）與湯普森（Klay Thompson）照樣聯手攻下57分，帶領勇士以102：98贏球。

而拓荒者近期吞下四連敗，上一場面對火箭隊，雖然陣中雙槍「雙槍」里拉德（Damian Lillard）與麥考倫（C.J. McCollum）合力拿下63分，但仍不敵火箭的多點開花攻勢，尤其讓哈登（James Harden）一個人轟下全場最高的48分更是輸球的關鍵。拓荒者想成為前段班球隊還需要再加把勁了！

冬季聯盟部分有2場賽事，洲際球場中午12點由中職聯隊對上日職東軍。晚間六點則由韓職聯隊挑戰歐美聯隊。目前中職聯隊與韓職聯隊並列第二，兩隊是否能縮小與日本社會人的差距呢？喜愛棒球的朋友，記得鎖定電視轉播！

NBA

11:30 拓荒者VS勇士（緯來體育台）

冬盟

11:55 中職聯隊_VS_日職東軍（Eleven Sports）

17:55 韓職聯隊_VS_歐美聯隊（Eleven Sports）