中職》萊路跑超夯！傑尼獅陳傑憲、蘇智傑明年開跑

統一獅將於2018年2月10日台南棒球場推出萊路跑2.0第二屆活動。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅將在2018年2月10日於台南棒球場推出萊路跑2.0第二屆活動，將由傑尼獅陳傑憲、蘇智傑等人率領10位選手開跑，當天也規劃職業棒球教室活動，安排投球、打擊、守備等體驗課程，邀請職棒選手親自指導分享。

2018年農曆新年將在2月15日開始，前一週萊路跑獅迷同樂會活動也結合新春假期，推出新春報喜超值福袋，限量200組，其中包含2017年統一獅選手實戰球衣共64件，2016年統一獅實戰比賽隊帽30頂、中職比賽實戰紀念球，總計200個超值好禮。

除了統一獅實戰裝備驚喜好禮外，每組福袋商品總值超過新台幣2500元，每組福袋包括服飾區、球帽區及隨機區，服飾區包括「春訓球衣」、「元年球衣」、「復古球衣」、「英雄球衣」、「2016年統一獅主客球衣」、「萊恩行李箱」，隨機六選一。

球帽區包括「聯名主題活動球帽」、「漁夫帽」、「高志綱專屬紀念帽」、「HERO英雄帽」，隨機四選一。另外，隨機商品每個福袋至少七樣，絕對讓搶購球迷滿載而歸。

除了熱鬧好玩活動外，歷年最讓球迷矚目焦點之一「幸運超值福袋抽統一獅實戰球衣」。2015年起，連續三年均吸引將近三百餘位球迷共同參加。