韓職》談約撕破臉 前王牌痛批樂天巨人不誠實

林布隆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕韓職斗山熊隊今天宣布以1年145萬（約4302萬台幣）美元合約簽下樂天巨人洋投林布隆（Josh Lindblom），確定與效力7季的36歲洋投尼柏特（Dustin Nippert）分道揚鑣，而就在簽約前夕，林布隆向老東家開砲，痛批樂天巨人是一支不誠實又不專業的球隊。

30歲的林布隆在2015年和2016年扛起樂天巨人王牌，連兩季繳出10勝以上的成績，今年更一度重返大聯盟加盟海盜，不過最後仍是回到韓職，由於女兒有先天性心臟病，需待在美國治療，他直到7月才重回樂天巨人，本季出賽12場，繳出5勝3負、防禦率3.72的成績，也在季後賽中投了兩場。

而今年與樂天巨人談約喬不攏，林布隆更用英文、韓文發表2個版本的聲明，指控前東家不應該讓女兒的健康狀況公諸媒體，痛批樂天不誠實、也不夠專業。

而斗山熊簽下林布隆和法蘭克弗（Seth Frankoff）兩名洋投，這樣代表他們不留下效力7年的尼柏特，他今年年薪高達210萬美元（約6230萬台幣），是韓職史上最高薪的洋將，如果續約的話，依照規定，斗山熊須支付157萬美元以上的年薪，球團在考慮他的年紀和今年季後賽的表現後，決定與其分道揚鑣。

尼柏特去年出賽29場，戰績22勝3敗、防禦率2.95，拿下年度MVP、勝投、防禦率王，曾是斗山二連霸功臣。