羽球》戴資穎甜美風現身拿獎 年度獎項名單小爆冷門

戴資穎以復古甜美造型現身晚宴。（取自BWF官方粉絲團）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕國際羽總今天凌晨在年終賽晚宴公布年度獎項，得獎名單小爆冷門，呼聲最高的球王安賽龍、球后戴資穎都「槓龜」，小戴以粉色洋裝甜美造型現身，無緣年度獎項，但拿到現場的最佳造型獎。

利用配件香奈兒耳環與珍珠項鍊點綴，戴資穎以「櫻花粉色」削肩洋裝登場，走復古可愛路線，上次入圍新人獎時，小戴是以鵝黃色的典雅洋裝參加晚會，當時也拿過最佳服裝獎。

戴資穎今年她以超級系列賽年度單打五冠成就以及亞錦賽金牌的耀眼成績單，高居球后第54週，以年度表現穩定入圍最佳女球員，但最後不敵中國雙打好手陳清晨，另一位中國女將陳雨菲則是獲得年度新秀。

陳清晨年度囊括世錦賽女雙冠軍與混雙亞軍，團體賽蘇迪曼盃亞軍，以及超級賽混雙、女雙五座冠軍、四座亞軍，對於國際羽聯認定的獎項，她的冠軍頭銜確實比戴資穎多。

二度參加年終賽晚宴的「一哥」周天成走復古路線，搭配西裝吊帶，襯衫微露胸口，帥氣十足，上次獲得最佳服裝獎的他，有機會再奪獎項，可惜最後男生最佳服裝獎由印度斯里坎特獲得。

最佳男球員則是印尼男雙組合費爾納爾迪／蘇卡穆約獲得，兩人本季橫掃超級系列賽六冠，擊敗世界球王安賽龍、斯里坎特與中國鄭思維。