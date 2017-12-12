NBA》流浪14年在勇士奪冠 巴恩斯今霸氣宣布退休

巴恩斯宣布退休。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕維持一貫硬漢風格與濃烈個人色彩，前勇士球員巴恩斯（Matt Barnes）今在IG上宣布退休，豪邁告別14年9隊的籃球職業生涯，準備迎接人生的全新篇章。

「走過了很酷的15年，遊遍世界遇到很多真的很酷的人，有些傢伙會是我這輩子永遠的兄弟！但是現在...我能穿成這樣去開會、在場外賺到比以前在球場上賺得還多嗎？能陪伴孩子們更多時間嗎？本不該如此、但我決定這麼做了！就這麼幹！」巴恩斯寫道，隨後霸氣總結「管你愛我或恨我，我都用我的方式做事！」

37歲的巴恩斯上季中轉戰勇士，於季後賽出賽12場拿到生涯首枚冠軍戒，今年球季至今尚未打過一場比賽，6月曾傳出在紐約的酒吧與人起衝突，動手鬧事登上新聞版面。總計巴恩斯在NBA打了14年球，期間待過9支球隊，生涯出賽929場比賽大多板凳出發，場均上陣23.6分鐘，貢獻8.2分4.6籃板1.8助攻0.8抄截。