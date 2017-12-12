NBA》自己人也嘴！ 柏德對溜馬小將豪不留情

柏德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯戰功彪炳的名人堂球星「大鳥」柏德（Larry Bird），除了一手精準的投籃技術和全能球風之外，最為人津津樂道的一點就是他噴垃圾話的功力。曾擔任印城教練及總管的他，對旗下的溜馬眾將也是毫不留情。

談到這位傳奇名將，D.柯利森（Darren Collison）說：「他很刻薄，他說因為我太矮，以致於防不到任何一個人。」沙波尼斯（Domantas Sabonis）對此表示同意：「那絕對是真的，柏德總是談論人們的身高。他總是對我說『你可能差不多有7呎，不過對比一下你老爸，你可是低於平均水準』。」

而波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）則透露：「大多數人會嘗試唸我的名字，當他們說得很拗口的時會給我起一些綽號，但柏德先生並不這樣做，他只稱呼我44號。有時候他會對我說，當他打球的時候，他常常得到比他球衣號碼還高的分數，因此他建議我應該選一件號碼數字比較小的球衣。當他說這些的時候，我就會考慮現在是該加緊練球呢？還是該去痛哭一場？」

柏德曾在1997到2000年擔任溜馬教練，前後也擔任過10年以上的印城總管，並於今年5月宣佈辭職。柏德生涯出戰897場比賽，場均得到24.3分10籃板以及6.3助攻。