NBA》魏少全力追分無用 雷霆主場慘遭黃蜂三分雨血洗

魏少下半場進入砍分模式，全力追分，只繳出1次助攻，仍無法助雷霆追回巨大的差距吞敗。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕雷霆主場「CPR」合體，上半場還和黃蜂戰成平手，不料第三節防守崩盤，被黃蜂三分雨一波帶走，終場103：116主場慘敗。

帶著接近10分的落後，雷霆次節在黃蜂連著3分鐘一分未拿後來居上，命中率39.5%雖不及黃蜂45.2%，但三分球和罰球優於黃蜂，兩隊激戰以52：52結束上半場。

然而易籃後戰況風雲變色，黃蜂第三節狂射外線，單節7顆三分球、威廉斯（Marvin Williams）包辦3顆，一波22：2狠狠甩開雷霆，帶著將近20分領先進入決勝節，雷霆苦追氣力放盡，主場大比分輸球。

威廉斯帶起黃蜂三分雨。（美聯社）

此役雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）攻下全場最高30分，另有4籃板7助攻，特別的是，魏少下半場僅1次助攻，籃板也都在上半場所得，而多達19分都是在易籃後進帳。因傷缺陣2戰、喬治（Paul George）歸隊祭出全隊次高20分，安東尼（Carmelo Anthony）11分，先發5人均得分上雙。

喬治歸隊拿下20分。（美聯社）

黃蜂方面以「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）23分最高，沃克（Kemba Walker）、威廉斯、奇德吉克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist）各有19、18、17分，全隊6人得分上雙，團隊三分球命中率高達52%，是此戰奠定勝基的主因。

豪爾德攻下23分。（美聯社）