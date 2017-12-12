NBA》鵜鶘轟18顆三分球還輸！ 火箭哈登、保羅率隊逆轉奪10連勝

哈登再度率火箭升空。（USA TODAY）

〔記者林岳甫／綜合報導〕火箭今日在主場迎戰鵜鶘，靠著哈登、保羅在第4節先後出擊，攜手率隊解決前3節打完的落後劣勢，以130：123逆轉打敗鵜鶘，並收下10連勝，成為塞爾提克、騎士後，本季第3支締造雙位數連勝的強權。

鵜鶘半場打完投籃命中率63.6％，三分命中率73.7％，莫爾（E'Twaun Moore）10投8中，包括三分球6投全進，攻下22分；主力中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）19分、後衛J.哈勒戴（Jrue Holiday）19分，前兩節砍進創隊史紀錄的14顆三分球，小勝火箭的10個。

哈登（左）再度率火箭升空。（USA TODAY）

火箭第二節轟下驚人43分，78：76領先進入下半場，一哥哈登（James Harden）穿針引線，拿到12分外帶14次助攻；近兩戰狀況略差的E.戈登（Eric Gordon）則投進4顆三分球，攻下22分；中鋒卡培拉（Clint Capela）18分進帳。

眼見鵜鶘火力銳不可擋，火箭主控保羅（Chris Paul）在第三節先投進一記壓哨三分球，讓球隊仍處在個位數的小幅落後，並在末節率隊展開反撲，而哈登在倒數近2分鐘的關鍵時刻連拿10分，率隊奠定勝基。

保羅。（USA TODAY）

哈登投進4顆三分球，攻下26分外帶平生涯新高的17助攻還有6抄截；保羅20分、9籃板、6助攻及3抄截；卡培拉繳出生涯新高28分；E.戈登投進5顆三分球，貢獻27分，即便對手發揮淋厲盡致，仍驚險收下10連勝。

鵜鶘前3節打出接近完美表現，卻在末節僅得20分，無緣在客場取勝，先發5人得分全數上雙，卡森斯24分、14籃板和8助攻；莫爾手感發燙轟進生涯新高36分；J.哈勒戴更奪全隊最高37分；朗度（Rajon Rondo）13分、12籃板及12助攻，締造「大三元」成績單；D.瓊斯（Darius Miller）10分進帳。

哈勒戴攻下36分，鵜鶘仍不敵火箭。（美聯社）