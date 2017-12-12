NBA》兵能吃將！厄文休戰 塞爾提克被爐主公牛痛宰

米洛提奇（左）、波提斯破冰，雙雙得分超過20，為公牛守住勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星控球後衛厄文（Kyrie Irving）因股四頭肌挫傷高掛免戰牌，少了組織的塞爾提克，今天作客芝加哥踢到鐵板，米洛提奇（Nikola Mirotic）、波提斯（Bobby Portis）兩大失和前鋒聯手海灌47分，公牛108：85力挫綠衫軍。

第二節初塞爾提克還握有領先，沒多久波提斯上籃追平，開啟公牛9：0攻勢，超車將近半節打鐵的塞爾提克，上半場結束即領先14分，下半場塞爾提克也追趕不上，只能看著勝利越來越遠，穩握公牛手中。

哈佛德穩定輸出全隊最高15分。（歐新社）

厄文不在，塞爾提克今天打得荒腔走板，全場失誤多達16次，為公牛製造不少得分契機，除了投籃命中率39.8%遠不及公牛的48.1%，三分球命中率25%更奇慘無比，全隊雖有5人得分雙位數，最高分哈佛德（Al Horford）15分5助攻，頂替厄文出賽的史瑪特（Marcus Smart）13分4助攻。

史瑪特代班先發控球後衛。（美聯社）

而半個月前「破冰」的公牛長人米洛提奇和替補上陣的波提斯，各自攻下24分與23分，後衛諾瓦巴（David Nwaba）也有13分6籃板，板凳全員合計55分，比先發更出色。

厄文因傷缺陣。（資料照，美聯社）