MLB》怪力男交易案 胡智為意外成受益者？

光芒若清出主力，胡智為有更多發揮空間。（資料照，今日美國）



〔體育中心／綜合報導〕洋基換來「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），和賈吉（Aaron Judge）雙50轟連線，強勢問鼎美聯東區龍頭，這筆交易也迫使光芒隊考慮送走眾多主力球員，提早重建。

據《坦帕時報》報導，光芒坦承他們現在的戰力和洋基隊有段落差，「這是個挑戰，他們現在又換來史坦頓，挑戰又更大了。」光芒總教練凱許（Kevin Cash）如此說道。

光芒正在考慮送走一票資深球員，改以更年輕、更便宜的重建團隊展望更好的未來，被點名的交易清單包括朗格利亞（Evan Longoria）、終結者卡洛米（Alex Colome）、先發投手亞契（Chris Archer）和歐多里齊（Jake Odorizzi）等人。

洋基上季已領先光芒11場勝差，如今又沒花太多錢補進國聯MVP，還可再補強頂級的先發投手，目前已成為賭盤最看好的世界大賽冠軍，光芒若體認到彼此間的差距，將會加快重建的速度。

一旦光芒送走卡洛米或主力先發，打算以年輕團隊展望來季，胡智為將會有更多的發揮空間。根據《棒球美國》最新評比顯示，胡智為有光芒農場最佳的變速球，可望在來季好好發揮長處。