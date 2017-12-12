MLB》跳過總管直接找老闆談 波拉斯要幫阿里耶塔爭大約

波拉斯直接找老闆洽談阿里耶塔。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟冬季會議正式開跑，知名經紀人波拉斯（Scott Boras）把握時間火速行動，美媒報導波拉斯今年來勢洶洶，直接找上球隊老闆當面洽談，準備為頂級客戶阿里耶塔（Jake Arrieta）爭取複數年大約。

行事風格向來果決迅速的波拉斯，今向美媒透露自己直接找上球團老闆，提供每人一本75頁的文件強力推銷阿里耶塔，這位頂級強投在過去三年為小熊拿下54勝24敗、防禦率2.71，期間數據僅次於道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw），阿里耶塔在合約快走完之前就已提前預告，大方直言自己準備尋求一紙複數年大約。

曾有大聯盟高層向ESPN透露，波拉斯打算為阿里耶塔爭取一張2億美元的長期合約，但這個說法在今天被波拉斯本人否決，強調自己不會為任何東西做評價，他唯一看的只有球員表現和市場走向，「我觀察頂級投手如何獲得大約、為何拿到大約，我又不是買家，寫支票金額的不是我，我只談球員的表現價值。」波拉斯說，直言他已把資料拿給各隊老闆，其中只有少部份能做出菁英份子會做的事。

阿里耶塔要爭複數年合約。（資料照，USA Today Sports）

一位匿名內線人士指出，波拉斯近年的行事策略更加激進，這次他跳過球團管理階層、直接找上老闆洽談，因為有太多的球隊總管會主導了球團運作，點出波拉斯最大的強項就是，告訴那些老闆若簽下他的客戶會有多大的商業利益。

有部份球團總管並不欣賞波拉斯直接找老闆談的做法，質疑波拉斯此舉能否真的有談判效率，而且波拉斯這樣做，讓一些總管們覺得，他們某個程度上被歸類為「好比我們都不會跟老闆談一樣」的角色定位。

儘管波拉斯強調不會對任何球隊設限、也不打算做出評價，但波拉斯受訪時坦言，在幫阿里耶塔爭取複數大約時，他所設定的歷史參考對象是甫幫助太空人奪隊史首冠的頂尖強投韋蘭德（Justin Verlander），因為他們在獲獎表現、投球數據、季後賽表現以及球隊角色定位都非常相像，韋蘭德於2013年以8年1.8億美元與老虎續約。

波拉斯點出，阿里耶塔近期季後賽表現是一大重點，他過去三年在季後賽為小熊拚得5勝3敗、防禦率3.08，主投52.2局飆出66次三振，「老闆們都很在意球員的耐投度以及表現水準，第一名的先發才能贏下重要的大比賽，這點除了阿里耶塔絕不做他想，阿里耶塔已經做到了。」波拉斯說。

31歲的阿里耶塔可能簽下職業生涯最後一紙大約。（資料照，USA Today Sports）