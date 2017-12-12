NBA》穿上4號重新出發 歐卡佛盼打出新氣象

歐卡佛（左）。（取自籃網推特）

〔記者石毓琪／綜合報導〕在七六人嘗盡冷凍之苦，中鋒歐卡佛（Jahlil Okafor）日前終於被交易到籃網，和2015年選秀榜眼羅素（D'Angelo Russell）一起打拚，今天籃網記者會上，歐卡佛暢談穿上4號重新出發的興奮之情，也很珍惜這份新的開始。

2015年，歐卡佛帶領杜克大學奪得NCAA錦標賽冠軍，同年選秀於第一輪以探花之姿被七六人相中，新秀球季即有場均17.5分7籃板成績，但在第二年球季面臨傷勢和守位的紛擾，「我被選到的時候，隊上已經有諾埃爾（Nerlens Noel）、恩比德（Joel Embiid）了，我們試著在有3名先發中鋒的情況下適應，但這個問題從沒真正解決過。」

此外，歐卡佛場外麻煩也不少，他因為駕駛時速108英里（約173.8公里）收到罰單，接著在波士頓街頭和路人大打出手被禁賽2場，形象大傷，這些事也讓他得到教訓，「我明白這些事情不對，我不能說我學到什麼，只能說從錯誤汲取教訓，但在度過這些風雨，現在我要尋找更好的機會了。」

前2年榜眼、探花聚首，歐卡佛認為一切都有其來有自，待過湖人的羅素，也曾因影片事件和前隊友楊恩（Nick Young）鬧翻，歐卡佛說，「我們很高興能有一起上場，你永遠不會想到幾年後選秀2、3名會在同一支球隊打拚。我覺得我們很相似，有很多想證明給大家看的，現在他正在康復的途中。」

來到籃網，歐卡佛坦承自己有許多需要改進之處，主要是防守和籃板，「我不是一名完美的球員，但我會繼續努力。我現在真的很有動力，某方面來說這是我第一次被反對，我一向是被炒作的角色，算是一種新體驗吧，所以我很開心能經歷這些。」

歐卡佛（左）。（取自籃網推特）