冬盟》龍捲風投法封鎖中職 巨人投手絕好調（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日職東軍投手高井俊今首度對上中職聯隊，以他備受矚目的龍捲風投法中繼2.2局無失分，讓球迷們直呼動作跟野茂英雄簡直一模一樣。

高井俊今在5局上一三壘有人登板中繼，對首名打者曾陶鎔不小心投出觸身球，形成滿壘危機，但讓下棒薛惟中擊出雙殺打，化解危機，並完成6、7局投球，2.2局沒被敲安打，無失分，飆出2次三振，至今5.1局防禦率仍是0。

高井俊的龍捲風投法也再次引起球迷討論，他先前曾說自己很喜歡野茂，夢想是成為像前輩一樣的投手，「但我不是一味地學他，如果有不懂的地方，我會看他的影片，然後用自己的方法去投。」

中職聯隊最終靠江辰晏先發6局掉2分，四棒梁家榮單場3安打2打點的帶領下，終場以4：2擊敗日職東軍。

高井俊前次出賽飆146公里：