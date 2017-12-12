兄弟象葛雷諾又要來台打球 職棒傳奇球星公益賽會老戰友

〔體育中心／報導〕職棒退役聯盟主辦的2017職棒傳奇球星公益賽12月16、17日下午1時30分在天母球場連打兩天，唯一受邀來台的洋將、前兄弟象游擊手葛雷諾14日晚上將抵台，目前擔任釀酒人小聯盟打擊教練的他仍保持身手，這次不僅來台會老戰友和球迷，也要重溫台灣棒球熱，他向主辦單位表示，不但要親自下場比賽，還可以打滿９局。１６日龍虎鬥、17日則重演職棒元年開幕戰的獅象對決。

退役聯盟表示，葛雷諾將搭乘達美航空DL-7724班機，於12月14日晚間20:55由東京抵達桃園機場第二航廈，已有球迷製作歡迎牌準備接機，在釀酒人體系受到葛雷諾照顧的王維中，17日開幕時將特地遠自台東北上獻花，並略盡地主之誼。

1990年3月17日兄弟象投手張永昌投出第一球，正式拉開了中華職棒的序幕。28年後的今天味全龍與三商虎、統一獅與兄弟象將再次上演世紀對決。除了球場上的傳奇球員外，包括三商虎首任總教練林信彰和統一獅第一任領隊郭俊男將為比賽開球、另邀請包括前味全龍副領隊趙士強、資深媒體人張昭雄、前中華職棒大聯盟秘書長梁功斌與黃步昌、徐展元、黃承富等擔任主播與球評，劃時代的播報陣容，重現職棒初期的比賽氛圍。

此項公益賽旨在為台灣東部偏鄉，台東縣新生國中棒球隊陽介仁總教練、花蓮縣三民國中棒球隊張志強總教練，籌募出外比賽的經費。

擁有俊俏外表及高超球技讓葛雷諾在職棒初期擁有超高人氣。（神準國際行銷提供）

2017職棒傳奇球星公益賽知名洋將葛雷諾將現身12月職棒傳奇球星公益賽。（神準國際行銷提供）