灰狼主場迎戰七六人 今日賽事預告與轉播

灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）（USA TODAY SPORTS）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事！

NBA例行賽持續進行，費城七六人將在客場挑戰明尼蘇達灰狼隊。七六人近況不理想，近期已吞下四連敗，上一場面對鵜鶘的比賽，七六人以124：131輸球，雖然球隊6人得分上雙，但中鋒恩比德（Joel Embiid）缺陣的情況下仍然不敵鵜鶘雙塔戴維斯（Anthony Davis）與考辛斯（DeMarcus Cousins）聯手攻下52分，且後衛哈勒戴（Jrue Holiday）轟下34分更是導致七六人輸球的關鍵。

而灰狼隊目前排名西部第四，近四場比賽取得3勝1敗的佳績。上一場對決達拉斯小牛的比賽中，湯斯（Karl- Anthony Towns）與巴特勒（ Jimmy Butler）合力砍下50分，板凳出發的克勞佛德（Jamal Crawford）也有16分的進帳，終場以97：92戰勝小牛，收下二連勝。精采比賽，請球迷不要錯過了！

冬季聯盟部分有3場賽事，斗六球場中午12點由歐美聯隊出戰日職東軍，洲際球場中午12點由中職聯隊挑戰韓職聯隊。晚間6點則由日職西軍面對日本社會人。目前中職聯隊與韓職聯隊分別排在第二名與第三名，兩隊是否能縮小與日本社會人的差距呢？喜愛棒球的朋友，記得鎖定電視轉播！

NBA例行賽

10:30 七六人VS灰狼（緯來體育台、愛爾達體育台）

冬季聯盟

12:00 中職聯隊VS韓職聯隊（Eleven Sports）

18:00 日職西軍VS日本社會人（Eleven Sports）