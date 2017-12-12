網球》謝淑薇姊妹大逆轉開胡 ITF杜拜女雙晉8強

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金10萬美元（約300萬台幣）的國際網總（ITF）杜拜女網賽，謝淑薇與妹妹謝淑映聯手開胡，雙打首輪歷經「超級搶10」拉鋸，4：6、6：2、10：5 大逆轉羅馬尼亞卡丹圖（Alexandra Cadantu）／俄羅斯伊凡可罕珂 （Valentyna Ivakhnenko） ，大小謝延續先前夏威夷封后氣勢，笑納8強門票。

謝淑薇上月下旬才與謝淑映相隔一年重新合拍，連戰皆捷笑捧總獎金12.5萬美元（約375萬台幣）的夏威夷金盃，也是姊妹倆WTA雙打首冠，轉戰杜拜激戰1小時16分鐘後來居上奏捷，更令她們相當開心，次輪無巧不巧，又得強碰頭號種子的荷蘭柯蔻薇（Lesley Kerkhove）、白俄羅斯馬蘿札娃（Lidziya Marozava），這組老冤家也正是先前夏威夷決賽手下敗將。

明年元月4日過32歲生日的謝淑薇，目前世界女單排名83，此行頂著單打第3種子光環尋求衛冕，首輪她直落2給年僅16歲的俄國菜鳥波塔波娃（Anastasia Potapova）震撼教育後，接下來與27歲的瑞士老冤家沃格勒（Stefanie Voegele）爭奪8強門票，雙方上回交手早在 2012 年，當時小薇決勝盤搶7惜敗，如今有機會復仇。

謝淑薇（右2）／謝淑映（左2）（取自謝淑薇臉書）