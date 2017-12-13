MLB》洋基清掉高薪三壘手 傳對馬查多有興趣

2017/12/13 07:47

馬查多。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在冬季會議持續攻占版面，將高薪三壘手海德利（Chase Headley）和右投米歇爾（Bryan Mitchell）送到教士；同時金鶯又要賣馬查多（Manny Machado），不禁讓人聯想洋基是否準備好提前迎接這位年輕球星？

洋基送走年薪1300萬的海德利，並補貼50萬給教士，換來底薪外野手布萊許（Jabari Blash），完成此交易，洋基距離豪華稅門檻（1.97億）還有大約3000萬的差距，足以再添購一名先發投手。

放眼自由市場，跟洋基有所連結的有柯布（ Alex Cobb）和沙巴西亞（CC Sabathia），或是透過交易換來響尾蛇孔賓（Patrick Corbin）、老虎富爾默（Michael Fulmer）。

洋基放走海德利空下三壘，金鶯又傳出要賣掉明年進入自由市場的馬查多。根據Buster Olney‏表示，洋基和多隊對馬查多有興趣，雖然金鶯若將人送到紐約是同區「資敵」行為，但洋基農場有滿滿的天賦，金鶯願意聽聽看報價。

馬查多明年進自由市場，洋基一直是傳聞中最大的競標者之一，如今金鶯想要放人。Olney就說，老一派的人認為同區不可能將明星球員送到同區，但新一派則認為，洋基若願意付出最好的農場戰力，金鶯或許會考慮。

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