MLB》洋基清掉高薪三壘手 傳對馬查多有興趣

馬查多。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基在冬季會議持續攻占版面,將高薪三壘手海德利(Chase Headley)和右投米歇爾(Bryan Mitchell)送到教士;同時金鶯又要賣馬查多(Manny Machado),不禁讓人聯想洋基是否準備好提前迎接這位年輕球星?

洋基送走年薪1300萬的海德利,並補貼50萬給教士,換來底薪外野手布萊許(Jabari Blash),完成此交易,洋基距離豪華稅門檻(1.97億)還有大約3000萬的差距,足以再添購一名先發投手。

放眼自由市場,跟洋基有所連結的有柯布( Alex Cobb)和沙巴西亞(CC Sabathia),或是透過交易換來響尾蛇孔賓(Patrick Corbin)、老虎富爾默(Michael Fulmer)。

洋基放走海德利空下三壘,金鶯又傳出要賣掉明年進入自由市場的馬查多。根據Buster Olney‏表示,洋基和多隊對馬查多有興趣,雖然金鶯若將人送到紐約是同區「資敵」行為,但洋基農場有滿滿的天賦,金鶯願意聽聽看報價。

馬查多明年進自由市場,洋基一直是傳聞中最大的競標者之一,如今金鶯想要放人。Olney就說,老一派的人認為同區不可能將明星球員送到同區,但新一派則認為,洋基若願意付出最好的農場戰力,金鶯或許會考慮。

