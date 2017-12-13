羽球》集氣！球后戴資穎今晚11點登場 周天成、「雙李配」率先登場

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2017杜拜羽球超級系列年終賽今日下午1點燃戰火，台灣本次有4組人馬取得參賽資格，備受外界矚目的世界球后戴資穎擔綱台將壓軸，女單首戰在深夜11點對19歲中國新星陳雨菲，博斯無限台在下午5點進行現場直播。

台灣男單一哥周天成今下午1點對上首度交手的中國石宇奇；男雙李洋／李哲輝與小天同時間登場，對手為中國張楠／劉成，雙方生涯僅在今年法國超級賽4強交手，由雙李配取勝；女雙許雅晴／吳玓蓉下午5點10分面對日本福島由紀／廣田彩花。

周天成。（資料照，記者黃耀徵攝）

戴資穎是4組台將最晚出賽，此次是小戴2013年首度取得年終賽入場券後，生涯第5次參賽。

戴資穎2013年打進最終決賽，不敵中國名將李雪芮；隔年捲土重來即一路過關斬將，並在決賽扳倒南韓成池鉉首度稱后；她2015年無法晉級4強，不過，去年與成池鉉、泰國名將依瑟儂及中國何冰嬌同組，小戴以分組第二晉級4強，再連贏中國孫瑜及成池鉉，生涯第2次在年終賽封后。

戴資穎連兩年在小組賽和成池鉉、依瑟儂同組，此次再加上陳雨菲，而小戴今年對上3人的戰績合計為12勝2敗，僅輸給依瑟儂2次。

戴資穎生涯對陳雨菲未輸過，並取得4連勝，不過，其中2次費了一番手腳才以3局驚險勝出，這回仍得小心謹慎，至於成池鉉及依瑟儂則在下午5點先碰頭。

李洋（左）／李哲輝。（資料照，BadmintonPhoto提供）