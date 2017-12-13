NBA》史上第一人！波神創紀錄 尼克延長賽氣走湖人

波辛傑斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今主場迎戰湖人，尼克一哥「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）表現出色攻下37分11籃板5火鍋，加上板凳暴徒M.畢斯利（Michael Beasley）在延長賽獨拿6分，帶領尼克在延長賽以113：107氣走湖人。

今日比賽雙方展開一場精彩拉鋸戰，全場領先權互換高達16次。開局湖人表現不錯，一度將領先優勢擴大至雙位數，不過尼克靠著波辛傑斯及後衛J.傑克（Jarrett Jack）帶領下緊咬比分。湖人靠著卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）在上半場終場前命中3分球，以51：50領先尼克進入下半場。

下半場尼克開局打出一波7：0攻勢逆轉比分，隨後湖人靠著卡德威爾波普及「球哥」波爾（Lonzo Ball）3分球追進。進入第4節板凳暴徒M.畢斯利開始展現價值，不管在進攻及防守都帶給湖人極大壓力，湖人單節共發生6次失誤。不過湖人在第4節讀秒階段，靠著超級新秀庫茲瑪（Kyle Kuzma）的追平3分球，將比賽帶進延長賽。

進入延長賽，尼克靠著M.畢斯利單節獨拿6分，加上截斷湖人英葛蘭（Brandon Ingram）的傳球，帶領尼克在延長賽以113：107氣走湖人，賞給湖人近期東區客場之旅首敗。

尼克「波神」波辛傑斯今日攻下全場最高37分11籃板5火鍋，另有5顆三分彈，成為NBA史上第一位單場達成35分、10籃板、5阻攻和5顆三分彈以上的球員，M.畢斯利拿下13分5籃板2助攻1抄截，J.傑克則貢獻3分6籃板，另外送出10次助攻。

湖人方面卡德威爾波普拿下24分4籃板3助攻3抄截，超級新人庫茲瑪板凳出發也有19分6籃板，波爾則貢獻17分8籃板6助攻。

畢斯利。（法新社）

波爾。（今日美國）