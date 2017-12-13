MLB》出清明星選手還不夠 馬林魚還想賣田澤純一等兩投

歐蘇納。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚新團隊接手後，持續清出團隊薪資空間，休賽期的兜售計畫仍在進行，除了剛出清「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、高登（Dee Gordon）外，明星外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）也讓多支球隊有興趣。此外，馬林魚傳想賣日籍投手田澤純一、齊格勒（Brad Ziegler）。

馬林魚透過交易，將二壘手高登、國聯MVP史坦頓分別交易給水手和洋基，如今又傳出想賣歐蘇納。《邁阿密論壇報》指出，至少有6至8隊有詢問，也有人詢問明星外野手耶利奇（Christian Yelich），但馬林魚目前傾向先賣歐蘇納。

歐蘇納今年賽季繳出37轟、124分打點、打擊率0.312的生涯年，讓舊金山巨人隊總教練波奇（Bruce Bochy）對讚譽有加，「你是在討論一名偉大的球員，歐蘇納有很棒的一年，我想每支球隊都想要他。」巨人隊追求史坦頓失利後，傳目標轉向歐蘇納。

田澤純一。（資料照，法新社）

馬林魚為了把團隊薪資壓在9000萬美元以內，除了想交易歐蘇納外，也想把田澤純一、齊格勒兩人交易。田澤純一本季繳出3勝5敗防禦率5.69的成績，表現欠佳，明年的薪水還有700萬美元；齊格勒今年有著1勝4敗10救援點、防禦率4.79成績，下賽季的薪水為900萬美元，馬林魚也想把他交易，目前外傳紅雀有興趣。

齊格勒。（資料照，法新社）