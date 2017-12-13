NBA》小牛板凳暴徒末節奮起 馬刺一哥復出首戰無緣勝利

D.包威爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今做客小牛，當家一哥雷納德（Kawhi Leonard）復出首戰僅出賽16分鐘效率不錯，拿下13分6籃板1助攻1抄截1火鍋。不過小牛在關鍵第4節靠著板凳暴徒D.包威爾（Dwight Powell）單節拿下8分6籃板幫小牛拉開領先優勢，帶領小牛終場以95：87擊敗馬刺，也中止主場對馬刺5連敗。

今日雷納德以先發登場，首節靠著跳投拿下個人本季第1顆進球，不過小牛首節手感火燙，單節拿下30分，但馬刺仍緊咬比數。次節小牛進攻熄火，甚至一度在4分鐘無法取分，不過靠著優異的防守鞏固領先優勢，半場打完小牛以46：44領先。

第3節一開始3分半鐘內，小牛1分未得，讓馬刺靠著艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）的3分球一舉逆轉比數，不過進入第4節，變成小牛板凳暴徒D.包威爾的個人秀，開節僅4分鐘就狂拿8分6籃板幫小牛拉開領先優勢，終場小牛以以95：87擊敗馬刺。

馬刺艾德瑞吉攻下全場最高23分13籃板2助攻，板凳蓋伊（Rudy Gay）則有21分5籃板2火鍋表現。小牛方面H.巴恩斯（Harrison Barnes）攻下17分6籃板，D.包威爾則繳出12分12籃板雙十成績。

雷納德。（今日美國）