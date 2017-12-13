MLB》赴美一球未投 大谷翔平驚爆手肘韌帶受損

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平加盟天使，今爆出他的手肘尺骨附屬韌帶受損，因而在10月接受PRP（高濃度血小板血漿）注射治療，盼能減緩疼痛感。

據美國雅虎記者Jeff Passan指出，一份11月28日由東京同愛記念醫院診斷的報告顯示，大谷手肘韌帶一級拉傷，雖然是最輕微的傷勢，但進一步傷害可能導致湯米約翰（Tommy John）手術。

《運動畫刊》昨披露大谷曾在10月20日接受PRP注射治療，大谷申請入札時，已將該項資訊報給所有全隊，並指出大谷在接受PRP注射後大約一個月就可以開始投球。

天使球團：對體檢結果感到滿意

對此，天使總管艾普勒（Billy Eppler）回應，「翔平已接受MRI徹底檢查，包括手肘和肩膀，這些都是我們在簽投手時都會做的掃描，結果顯示手肘沒有嚴重傷害的跡象，看起來跟他這個年紀的球員差不多，我們對於體檢結果感到滿意。」

手肘韌帶受損對投手來說很常見，若要接受PRP治療顯示需要進一步關切。對大谷來說最麻煩的是，肘傷和球速有很大的關聯性，能飆出102英里速球的他，今年因腿筋拉傷的關係，僅為火腿投25.1局。

即便各隊都知道大谷曾接受PRP治療，仍吸引許多人競逐，美媒取自一名球隊高層說法表示，「最壞的狀況就是他前兩年都不能投，就算這樣，你用6000萬美元換他4年，還是很划算。」

大谷翔平傳出手肘韌帶受損。（今日美國）