羽球》周天成、雙李配首戰都輸 台灣首勝祈求戴資穎

周天成。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2017杜拜羽球超級系列年終賽今日燃戰火，台灣率先登場的男單一哥周天成、男雙「雙李配」李洋／李哲輝，周天成以19：21、15：21不敵世界第8的中國好手石宇奇；雙李配以19：21、26：24、14：21不敵中國張楠／劉成，都無緣開胡，台灣首勝得寄託下午女雙許雅晴／吳玓蓉，及世界球后戴資穎今晚11點對上中國新星陳雨菲。

世界第8李洋／李哲輝和世界第4張楠／劉成交手過一次，在今年法國超級賽4強交手，由雙李配取勝，不過，此次交手雙李配雖與中國組合在首局有所纏鬥，可惜關鍵時刻無法再越雷池一步，先將首局拱手讓出。

雙李配次局先取得3次局點，並化解2個對手賽末點，在第4個局點總算驚險將戰局逼入第3局。李洋／李哲輝在末局居於2：6劣勢，雖極力想把差距縮小，仍無功而返，纏戰3局惜敗。

李洋／李哲輝首度參加年終賽，接下來得遇上男子雙打傳奇組合丹麥鮑伊／摩根森以及日本保木卓朗／小林優吾，尋求生涯在年終賽首勝。

世界第7周天成在16：19落後，雖連下3分將戰局扳平，無奈後頭又連失兩分，讓石宇奇先馳得點；小天次局雖打出3：0領先，石宇奇隨後急起直追，在6：6平時，還打出一波8：2攻勢，最多保持6分優勢，小天最終直落二落敗。

周天成生涯第2次打年終賽，分組對手有丹麥球王安賽龍及印度好手斯里坎特，後兩戰得全力求勝，才有望爭取4強門票。

男雙李洋、李哲輝。（資料照，記者方賓照攝）

男將無緣開胡，只能等待女力爆發，戴資穎對陳雨菲取得4連勝，至於同組的另外兩人成池鉉及依瑟儂則在下午5點先碰頭，而許雅晴／吳玓蓉下午5點10分面對日本福島由紀／廣田彩花。

戴資穎。（資料照，記者廖振輝攝）