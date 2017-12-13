NBA》巴特勒轟38分無用 恩比德率七六人屠狼止4連敗（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕陷入連敗低潮的七六人今天作客挑戰灰狼，「推特王」恩比德（Joel Embiid）缺賽2場後今天復出，出賽39分鐘刷新生涯新高，繳出28分、12籃板、8助攻的全能演出，助隊在延長賽以118：112擊敗灰狼，終止近期的4連敗。

恩比德繳出28分、12籃板、8助攻的全能表現。（美聯社）

灰狼上半場靠著巴特勒（Jimmy Butler）飆出18分的強勢表現下，上半場以51：48領先七六人，而進入第三節，一路落後的七六人展開反攻，霍姆斯（Richaun Holmes）砍進一顆三分彈，連拿5分超前，不過灰狼也回敬一波7：1的攻勢，再把領先優勢要了回來。

進入決勝節，灰狼一度取得9分領先，不過七六人展現十足韌性，薩里奇（Dario Saric）2記關鍵三分球，助隊在第四節最後1分鐘超前，但巴特勒在倒數47秒時挺身而出，也飆進2顆三分球，灰狼以100：98領先，恩比德在正規賽讀秒階段造成湯斯（Karl-Anthony Towns） 犯規，兩罰俱中扳平戰局，巴特勒最後一擊失手，兩隊戰至延長賽。

巴特勒。（美聯社）

恩比德在延長賽獨拿7分，而瑞迪克（JJ Redick）則是7罰7中也攻下7分，兩人聯手帶領七六人在延長賽以118：112擊敗灰狼。

恩比德攻下28分、12籃板、8助攻，瑞迪克挹注26分，全場11罰全進，西蒙斯（Ben Simmons）直到第四節才進球，貢獻7分、8助攻，霍姆斯有15分、11籃板的雙十表現，薩里奇則有14分8籃板。

灰狼方面，巴特勒攻下本季最高的38分，湯斯貢獻19分、16籃板、4抄截和3阻攻，威金斯（Andrew Wiggins）拿下20分、7籃板。