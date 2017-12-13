中職》先讀大學或先打職棒 張閔勛給學弟建議

張閔勛（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕Nike青棒訓練營邁入第3天，桃猿捕手張閔勛今年首次擔任教練，在分享經驗之餘，他也當成學習，並向紅襪小聯盟2A教練江肇軒請益，自己同樣很有收穫。

張閔勛說，無論技術或心理層面，他與這些學弟分享想法，「教他們的時候，我也當複習，他們提出的問題或從他們身上看到的東西，都能從中學習。」年僅23歲的他，和高中生也沒距離，「我年紀跟他們最近，他們比較不會害羞，就用開玩笑方式跟他們聊天。」

張閔勛自高苑工商畢業後，進入文化大學，再挑戰職棒，他的下一屆才開始有高中選秀。對於高中生未來的路，張閔勛也被不少學弟詢問意見，他說，球員身體素質和整體環境越來越好，這問題其實沒有對錯，「但我比較建議先讀大學，除非你是真的很有信心，覺得準備好了。」

張閔勛說，職棒環境與強度都比高中提升許多，一進來就沒後路，所以要先把自己準備好，才可以全心全力投入，比起進職棒後長期在二軍苦熬，先讀大學是不錯的選擇，除了業餘賽事，還有機會參與許多國際賽，「大學比賽不見得比較少，也是以賽代訓，在大學上課、練球，多個學習機會，就看每人怎麼想，一旦選擇就不能後悔。」

張閔勛和江肇軒都在這次訓練營擔任捕手教練，江肇軒2007年起就到紅襪執教，且連5年參與Nike青棒營，張閔勛也藉此向他討教訓練方式，還笑說：「本來之後想跟他（江肇軒）一起訓練，但他下週就要回美國，滿可惜的。」

江肇軒近年都沒缺席Nike青棒營，看著小球員身材一屆優於一屆、素質更整齊，他也說，這批小朋友還在成長，持續適當的重量訓練和體能訓練，相信可更進步，即便先天身材不亮眼，靠飲食和重訓也能縮小差距。

今年和林子偉一起上到大聯盟，江肇軒自己也有收穫，他說，在不同階層可看到其他教練和選手在賽前、賽後的準備，以及臨場應對，對他而言都是很好的學習。