中職》王躍霖經驗談 「別為贏球忘了保護自己」

Nike青棒訓練營，教練王躍霖。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕今年中職中繼王、桃猿投手王躍霖擁有多年旅美資歷，效力小熊隊期間是國家隊常客，對於許多學弟也想旅外發展，他提醒基本功要先做足，也用自身經驗要小朋友懂得保護自己。

過去旅美期間，王躍霖大、小國際賽幾乎無役不與，頻繁征戰導致疲勞受傷、球速下滑，犧牲不小，也影響旅美生涯；今年藉著參加Nike青棒訓練營，他跟高中生分享經驗談。

王躍霖說，以往每年參加國家隊，覺得穿國手球衣很光榮、很想拚，卻忘了學習保護自己，其實年輕時還有許多成長空間，說不定球速還能更快、身材會越來越好；面對高中賽事也是如此，不要為了想贏一場比賽就忘記保護自己，畢竟最終目標還是打職棒，或挑戰旅外。

王躍霖還提到，旅外是許多人的夢想，但也不要因為現場有球探在關注，只想著飆球速，而忘記享受比賽。

相較於現在學生有許多棒球營能參與，接觸資訊來自四面八方，王躍霖說，他高中時沒這麼多管道可吸收觀念，很多人做重訓也只顧著把上半身練壯，忽略更重要的下盤，「我當時以為只要上半身力量做足就好，沒特別注意下半身，直到高中畢業旅外，才發現下盤的重要性，當然，練小肌肉和保護自己，這觀念也很重要。」

看著年輕學弟一個比一個具有身材優勢，王躍霖也提醒他們，不光是身材條件就能決定未來，要先努力做好基本功，打底才是最重要的。

Nike青棒訓練營，教練王躍霖（左）。（記者黃志源攝）