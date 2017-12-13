2017職棒傳奇球星公益賽 那些年我們的英雄-那些年 我們一起追逐的藍色彩帶

2017/12/13 17:30

「2017職棒傳奇球星公益賽」即將在12月16、17日熱鬧開打，本週《自由體育》都有精采徵文和讀者分享，要各位球迷一起走進時光隧道，回憶那些年的棒球時光。

三商虎當年新聞剪報。（神準行銷提供）

文／黃冠霖

從職棒二年

看著同學帶來的球員卡互相交流

聽著他們講著比賽的內容有多精彩

懵懵懂懂的我當時根本不懂棒球

更別提認識球員

但是棒球的種子卻已我心中漸漸萌芽

從人生第一張球員卡

三商虎看板球星-鷹俠的球員卡開始

我幾乎關注了虎隊每一場比賽

也漸漸成為一個藍血人

那年

家裡沒有第四台

只有滿檔的補習與考試

能在晚自習偷聽收音機是種奢求

更是釋放升學壓力唯一途徑

而棒球就這樣陪伴我

成為我國中三年的精神糧食

虎迷稀有到在班上很難找到同好能一起交流

除了抓著表弟

跟我一起去蓬捷,喬勝等待有緣人交換卡片外

翹課去外野排免費票更是我們的共同記憶

每個周末寸步不離收音機

從中午聽到晚上

只為了同步聽到鷹俠帥氣的單手接球

康雷的閃電盜壘

哥雅的飛奔接殺

秋哥的全壘打秀

阿杉哥的犀利三振

黃老師+劉一刀的勝利方程式

就算只是一個NICE PLAY

都可以滿足我小小的棒球魂

隨著虎隊球衣改變顏色

我連棒球遊戲都只選西武

先發九人名字都倒背如流

我更不會忘記省吃儉用買一頂M字虎帽

還有限量三商虎藍色手套時有多感動

書櫃上厚厚的一本球員卡

還有早已斑黃的虎虎虎雜誌

每一頁都留下了歲月的記憶

直到現在我還是能感受到身體裡那道蠢蠢欲動的虎魂在流竄

元年上半季我還不認識你們 也不曾見證藍色彩帶在場上飄揚

雖然才短短十年 但我不曾忘記虎軍的藍

也不會遺忘那年在球場上的吶喊

28年過去

那個內心的虎魂仍在等待著

等著這群熟悉的虎將回到當年的守備位置

也仍堅信著有朝一日可以看到藍海飛揚

虎魂的精神 永遠不滅

三商虎球迷的經典收藏，每樣收藏品都承載老球迷滿滿的回憶。（神準行銷提供）

相關關鍵字： 中職 棒球 2017職棒傳奇球星公益賽

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