2017職棒傳奇球星公益賽 那些年我們的英雄-那些年 我們一起追逐的藍色彩帶

「2017職棒傳奇球星公益賽」即將在12月16、17日熱鬧開打，本週《自由體育》都有精采徵文和讀者分享，要各位球迷一起走進時光隧道，回憶那些年的棒球時光。
三商虎當年新聞剪報。（神準行銷提供）
文／黃冠霖
從職棒二年
看著同學帶來的球員卡互相交流
聽著他們講著比賽的內容有多精彩
懵懵懂懂的我當時根本不懂棒球
更別提認識球員
但是棒球的種子卻已我心中漸漸萌芽
從人生第一張球員卡
三商虎看板球星-鷹俠的球員卡開始
我幾乎關注了虎隊每一場比賽
也漸漸成為一個藍血人
那年
家裡沒有第四台
只有滿檔的補習與考試
能在晚自習偷聽收音機是種奢求
更是釋放升學壓力唯一途徑
而棒球就這樣陪伴我
成為我國中三年的精神糧食
虎迷稀有到在班上很難找到同好能一起交流
除了抓著表弟
跟我一起去蓬捷,喬勝等待有緣人交換卡片外
翹課去外野排免費票更是我們的共同記憶
每個周末寸步不離收音機
從中午聽到晚上
只為了同步聽到鷹俠帥氣的單手接球
康雷的閃電盜壘
哥雅的飛奔接殺
秋哥的全壘打秀
阿杉哥的犀利三振
黃老師+劉一刀的勝利方程式
就算只是一個NICE PLAY
都可以滿足我小小的棒球魂
隨著虎隊球衣改變顏色
我連棒球遊戲都只選西武
先發九人名字都倒背如流
我更不會忘記省吃儉用買一頂M字虎帽
還有限量三商虎藍色手套時有多感動
書櫃上厚厚的一本球員卡
還有早已斑黃的虎虎虎雜誌
每一頁都留下了歲月的記憶
直到現在我還是能感受到身體裡那道蠢蠢欲動的虎魂在流竄
元年上半季我還不認識你們 也不曾見證藍色彩帶在場上飄揚
雖然才短短十年 但我不曾忘記虎軍的藍
也不會遺忘那年在球場上的吶喊
28年過去
那個內心的虎魂仍在等待著
等著這群熟悉的虎將回到當年的守備位置
也仍堅信著有朝一日可以看到藍海飛揚
虎魂的精神 永遠不滅
三商虎球迷的經典收藏，每樣收藏品都承載老球迷滿滿的回憶。（神準行銷提供）