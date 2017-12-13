NBA》一舉一動倍受關注 推特王：到某個階段總會有人討厭你

「推特王」恩比德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人禁區大將「推特王」恩比德（Joel Embiid）缺賽2場後今天復出，助球隊終止近期的4連敗。而儼然成為球迷新寵兒的「推特王」，一舉一動都帶給球迷們驚喜，不過今天當他接受ESPN記者拉莫娜（Ramona Shelburne）訪問時，恩比德提出了他獨特的看法。

「一開始，人們都是喜歡你的，不過一但到了某個階段，他們就會開始討厭你，」恩比德說道，「詹姆斯（LeBron James）、魏斯布魯克（Russell Westbrook），所有的超級巨星，甚至連『萌神』柯瑞（Stephen Curry）也是，他那麼可愛又沒犯過什麼錯，但仍然有一些人討厭他。這就是人的本性，我見多了，我可以感覺到自己馬上就要面臨這些了，人們總是渴望新鮮的東西。」

當談到七六人的年輕核心三巨頭（恩比德、西蒙斯（Ben Simmons）和佛爾茲（Markelle Fultz））時，恩比德則說：「我們還在培養我們之間的化學變化，尤其是我和西蒙斯。」

而愛搞笑的他，今天也亂入了西蒙斯的賽後採訪，對著鏡頭擠眉弄眼，讓西蒙斯忍不住笑了出來，不難看出他們的好交情。

Big mood @JoelEmbiid pic.twitter.com/fs8IFWzfnr — Kyle Neubeck （@KyleNeubeck） 2017年12月13日

「我認為，現在最重要的事，就是讓我們保持團結一致，因為我覺得，會有人試圖用『誰比較強』來讓我們三個人分裂，很多球隊都是那樣完蛋的！」恩比德說。

此役恩比德上場打了39分鐘創下生涯出賽時間新高，16投8中砍下28分12籃板8助攻外帶1火鍋，而8個助攻也刷新了他個人的最高紀錄。