「重量級對決」賽勒大戰布拉 今日賽事預告與轉播

「印度姚明」布拉。（記者黃耀徵攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事！

NBA例行賽，公鹿客場挑戰鵜鶘，鵜鶘隊方面受傷兵困擾，除了一哥A.戴維斯（Anthony Davis）受傷，防守大鎖T.艾倫（Tony Allen）也因左側腓骨骨折，相較公鹿傷兵纏傷，公鹿隊在交易來布雷德索（Eric Bledsoe），15場比賽拿下11場勝利，目前戰績也爬到東部第四名。

另一場賽事，黃蜂前往休士頓面對聯盟龍頭火箭，黃蜂目前僅以10勝16負排在東部第十三名，而火箭則是在主控保羅（Chris Paul）傷癒歸隊後，將原先的球隊狀況更上一層樓，目前拿到十連勝，更坐上聯盟龍頭寶座。各位球迷可千萬要鎖定，世界最高層級籃球賽事。

冬季聯盟方面，例行賽來到最後一天，日本社會人在昨日擊敗日職西軍後，確定拿下例行賽第一，不過例行賽最後一天還是有現場轉播，分別是中午的韓職聯隊對上日職東軍，而中職聯隊則上在晚上6點對上日職西軍，精采比賽千萬不能錯過。

杜拜羽球超級系列年終賽，第二天賽事，戴資穎將對上世界排名第六的泰國好手依瑟儂。

SBL賽事來到第三週，由富邦對上達欣，雙方洋將都是重量級，分別是達欣隊的「印度姚明」布拉，富邦則是有塞勒與之抗衡，前兩週雙方都以2勝1負領先其他球隊，明天過後將有支球隊能夠獨占鰲頭。

另一場則是璞園對上裕隆，裕隆洋將「勵志哥」奧斯丁因傷將缺陣一個月，儘管裕隆趕緊找來去年曾效力台銀隊的奈維爾救火，不過最快也得等到明日才能登場，所以這場裕隆將由純本土對上有著戴維斯坐陣的璞園隊。

NBA例行賽

09:00 公鹿 VS. 鵜鶘（緯來體育台、愛爾達體育台）

10:30 黃蜂 VS. 火箭（Eleven Sports）

冬季聯盟

12:00 韓職聯隊 VS. 日職東軍（Eleven Sports）

18:00 日職西軍 VS. 中職聯隊（Eleven Sports）

杜拜羽球超級系列年終賽

17:00 戴姿穎 VS. 依瑟儂（博斯無限台）

SBL

18:00 富邦 VS. 達欣（緯來體育台）

20:00 璞園 VS. 裕隆（緯來體育台）