撞球》「港都魔獸」吳坤霖寶島內戰勝出 闖世界9號球錦標賽4強

吳坤霖。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2017年卡達世界9號球錦標賽，台灣兵團「柯氏兄弟」柯秉逸、柯秉中昨都在關鍵時刻發生母球洗袋憾事，都在16強中箭落馬，「港都魔獸」吳坤霖與「黑暗騎士」謝佳臻雖都晉級8強，但也要上演寶島內戰爭取準決賽席次，最終由吳坤霖以11：8晉級4強。

2015年冠軍「撞球王子」柯秉逸昨和菲律賓好手賈西亞交手，在2：1領先下，遭對手連下4局，陷入2：5落後，即便後來數次追到只落後1局，但賈西亞仍先取得10：8聽牌，而柯秉逸就在第19局打進1號球，母球卻洗袋，只能眼睜睜看著對手清光檯面，柯秉逸也以8：11落敗。

柯秉中面對中國選手劉海濤，雖取得10：8聽牌優勢，不僅被對手先追上1局，更在第20局發生衝球洗袋犯規，隨後只能坐在下面看著劉海濤連吃2局，無緣進軍8強。

吳坤霖在16強以11：3爆冷淘汰上屆冠軍歐斯純；謝佳臻以11：7收拾德國名將霍曼，兩位我國好手得在8強自相殘殺，而吳坤霖在7：7平手後，連下3局取得聽牌優勢，隨後在第19局一桿清檯獲勝。

謝佳臻。（資料照，記者林正堃攝）

菲國好手、世界運動會金牌比亞多在8強因對手劉海濤記錯時間，讓他兵不血刃取得準決賽門票，明日與吳坤霖爭奪決賽資格。