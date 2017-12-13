世界盃》阿根廷差點無緣晉級 梅西：連想都不敢想

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），在2018年俄羅斯世界盃足球賽的會外賽中扮演救世主，拯救了差點無緣世界盃的阿根廷隊，在對上厄瓜多的關鍵一役中，梅西上演「帽子戲法」，助球隊3：1逆轉厄瓜多，以分組第3收下世界盃門票，而今日他在接受FIFA官網專訪時，聊到了這場關鍵比賽。

阿根廷在世界盃預賽差點遭淘汰。（資料照，法新社）

「這場比賽對我來說真的非常重要，如果我們（阿根廷國家隊）無緣踢進世界盃，不管是對整個球隊還是對我來說都會是非常大的打擊，對於所有得阿根廷人來說也是一樣，我根本連想都不敢想。如果世界盃提前出局會讓整個阿根廷都變得消沉。」梅西說道。

談到世界排名第九的智利輸給巴西爆冷慘遭淘汰，梅西也說：「我真很驚訝，畢竟智利曾在美洲杯兩度稱王，他們應該早就習慣贏球了，加上他們陣中有很多出色的球員，讓他們成為很具有威脅性的勁旅。不過這也代表南美洲的預賽競爭有多麼激烈，球隊彼此的差距都非常小。」

至於在世界盃，要面對德國、巴西這些強敵該如何備戰，梅西則表示，雖然之前他們不得不經歷一些意料之外的事，不過到俄羅斯時，球隊一定會保持非常好的狀態。

「在對委內瑞拉和秘魯的預賽中，我們應該要輕鬆踢下的。如果贏了，我們就不需要去經歷最後的殊死戰。」梅西說，「在新教練桑保利（Jorge Sampaoli）的帶領下，我們踢了四場非常激烈的比賽，但我們的球隊現在應該要有所改變。如果希望一切都變得更好，絕對要適時放下自己肩上的壓力。」

當被問到是否已經走出2014世界盃敗給德國的陰霾，梅西說：「應該還沒有，我也不知道上次輸球的傷痛，何時才能癒合，而現在的我們也只能去承受，世界盃有很快樂的回憶，不過因為最後的結局，回憶就變得很痛苦。」

而對於上次阿根廷國家隊新任總教練桑保利在接受採訪時表示還欠梅西一個世界盃冠軍，梅西則是笑著表示：「我有聽他跟我說過，我希望也希望最後真的能帶給我這個（世界盃冠軍）！」

梅西。（美聯社）