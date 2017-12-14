羽球年終賽Live》戴資穎後來居上 第三局逆轉擊敗陳雨霏

1 2 3 戴資穎 15 21 19 陳雨菲 21 12 17

賽前報導

〔記者林岳甫／綜合報導〕杜拜羽球超級系列年終賽今日點燃戰火，贏得國際羽總（BWF）年終賽晚宴最佳造型獎的世界球后戴資穎，首戰將於台灣時間深夜11點對上甫奪最具潛力球員獎的中國陳雨菲。

第一局

首局雙方打的戰局膠著，戴資穎在首局就先取得領先，陳雨霏卻然緊咬不放，追到5：5平手後，接下來陳雨霏連連得分，暫時取得領先，戴資穎發生幾次小失誤，讓兩人分數逐漸拉開，不過戴資穎仍然穩紮穩打慢慢追分，可惜在第一局小戴沒能拿下第1局，暫時以0：1落後。

第二局

次局開始，陳雨霏取得領先，戴資穎緊追在後，不肯放棄任何機會，追成6：6平手，接下來更超前比數，陳雨霏還是緊咬比數，不過接下來小戴漂亮的用小球，讓陳雨霏失去重心，小戴趁勢一口氣連拿4分，領先後小戴也更加冷靜，運用自己在體力上的優勢，讓陳雨霏整場跑，之後更連兩次殺球得分取得賽末點，接下來順利靠著陳雨霏的失誤拿下次局制勝分，1：1追平。



第三局

最後一局，剛開局戴資穎遇上亂流，暫時處於落後，雖然陳雨霏企圖拉開雙方比數，不過小戴仍然耐著性子追分，一記漂亮的殺球一度讓陳雨飛撲到在地，利用成功的一次申訴讓兩人僅勝1分差，接下來15：15追平比數，兩人比數陷入膠著，不過接下來陳雨霏將球擊出場外，小戴本局首度逆轉，接下來陳雨霏接連發生失誤，小戴以21：17逆轉擊敗陳雨霏。