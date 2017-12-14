羽球》對陳雨菲連勝差點破功！ 戴資穎承認會緊張

決勝局最多落後中國陳雨菲達6分，戴資穎最終仍演出逆轉勝。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕杜拜羽球超級系列年終賽昨點燃戰火，台灣世界羽球球后戴資穎在台灣時間今日凌晨才結束首戰，小戴面對生涯從未輸過的中國新星陳雨菲，克服決勝局最多6分劣勢，花了64分鐘以15：21、21：12、21：17上演驚奇逆轉秀，今下午5點將面對泰國依瑟儂。

戴資穎首局在5：1領先後，卻一路被對手壓著打，小戴承認在開賽狀況確實不好，最大原因在於自己有些緊張，直到第2局才試著放輕鬆，並減少一些不必要的失誤。

事實上，戴資穎生涯前4次與陳雨菲交手雖是全勝，但不只2度打到第3局才分勝負，甚至每場都得耗費一番手腳才能贏；小戴此次甚至在決勝局還陷落最多6分落後，才突然回過神來，還演出一齣振奮人心的逆轉戲碼，並賞給陳雨菲對戰5連敗，讓這位中國新星賽後臉色難看。

戴資穎表示，每次跟陳雨菲交手，都是一次比一次困難，也大讚對手真的越打越好。至於錯失首度贏球后機會的陳雨菲坦言，她真的很希望能證明自己能打贏戴資穎，可是最後對手依舊打得比她好。

戴資穎今日下午5點碰上昨打敗南韓成池鉉的依瑟儂，小戴、依瑟儂雙方生涯18次交手，9勝9敗互不相讓。