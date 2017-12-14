MLB》馬林魚再賣明星外野歐蘇納 波拉斯嗆：開當鋪？

歐蘇納。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚為了節省薪資出清球員，除了剛出清「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、高登（Dee Gordon）外，如今也將明星外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）交易至紅雀。知名經紀人波拉斯（Scott Boras）對此相當不滿，直呼馬林魚是在開當鋪。

歐蘇納今年賽季繳出37轟、124分打點、打擊率0.312的生涯年，連兩年入選明星賽，也獲得國家聯盟金手套獎。根據ESPN報導，馬林魚送出歐蘇納，將獲得投手阿爾坎特拉（Sandy Alcantara）、以及小聯盟外野手希埃拉（Magneuris Sierra）、右投加倫（Zac Gallen）和左投卡斯坦諾（Daniel Castano）。

ESPN指出，再交易掉史坦頓、高登、歐蘇納後，球隊有了薪資空間，沒有立即要賣耶利奇（Christian Yelich），能負擔他下賽季700萬美元的薪水；《邁阿密論壇報》指出，馬林魚隊一系列的動作，已經為他們省下3750萬美元的薪資，接近團隊薪資9000萬美元的目標。

馬林魚球團不斷賣球員，引起美媒熱議，身為歐蘇納的經紀人，波拉斯相當火大，直接嗆，「我們看到一家大聯盟珠寶店，變成了一間當鋪。你變成了一間支付房租的當鋪。」