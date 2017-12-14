MLB》馬林魚釋出沃奎茲 陳偉殷快成隊上最高薪球員

沃奎茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚新團隊接手後，不斷透過交易明星球員節省薪資空間，如今釋出因傷動刀的34歲投手沃奎茲（Edinson Volquez），馬林魚有可能會以小聯盟約簽回他。這代表馬林魚40人名單之中，我國旅美好手陳偉殷明年的薪資1000萬美元，已經是隊上唯三年薪超過千萬美元的球員。

沃奎茲去年底與球隊簽下一份2年2200萬美元的合約，今年曾對響尾蛇投出無安打比賽，但他在8月1日因手肘韌帶有撕裂傷，接受韌帶重建手術（Tommy John surgery），球季提前報銷，留下4勝8敗防禦率4.19成績，沃奎茲預計也會缺席2018年整個賽季。

沃奎茲明年賽季的薪水為1300萬美元，如今遭到釋出，也移出40人名單之外。馬林魚總裁希爾（Michael Hill）表示，球隊將會重新簽回他，讓他繼續完成復健。

目前馬林魚40人名單之中，馬林魚三壘手普拉多（Martin Prado）為隊上最高薪的球員，他明年薪水為1350萬美元，2019年來到1500萬美元，馬林魚有可能會交易掉他；剛透過交易換來的前洋基二壘手卡斯楚（Starlin Castro），下賽季年薪則是1000萬美元。

一旦普拉多被交易，我國旅美好手陳偉殷就有可能成為馬林魚40人名單中薪水最高的選手之一，若他在馬林魚「待好待滿」，這3年球團須支付他5200萬美元（約新台幣15.6億）。陳偉殷明年賽季的薪水為1000萬美元、2019年、2020年各為2000萬、2200萬美元。

陳偉殷。（資料照， USA Today Sports）

普拉多。（資料照，美聯社）

卡斯楚。（資料照，法新社）