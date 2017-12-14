NBA》鵜鶘雙塔合砍51分 擊退公鹿

卡森斯在末節拿下關鍵分數。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今在自家主場迎戰由「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的公鹿，鵜鶘雙塔A.戴維斯（Anthony Davis）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）兩人合拿51分的帶領下，助隊以115：108獲勝。

前三節雙方比數膠著，數度互換領先後，鵜鶘帶著2分領先進入末節，亞德托昆波連續獲得兩次罰球機會，4罰3中超前比數，布洛格登（Malcolm Brogdon）也接連挑戰禁區並成功得分，率公鹿一度領先7分。

不過D.康寧漢（Dante Cunningham）隨即以空手切入上籃帶出一波攻勢，A.戴維斯兩罰全中將比數追至1分差，之後雙方一來一往各自拿下分數，由鵜鶘A.戴維斯一季反手上籃攻下超前分，之後亞德托昆波打鐵，兩次進攻都沒有得分，不過米德爾頓（Khris Middleton）射進三分彈緊咬鵜鶘。

A.戴維斯（左）防守字母哥。（法新社）

末節最後4分多鐘，鵜鶘卡森斯一記爆扣補籃，又接著在最後20秒射進三分球助隊取得7分領先，大大提振鵜鶘士氣，公鹿米德爾頓、布洛格登、布雷德索（Eric Bledsoe）三人錯失三分球得分機會，沒有掌握住最後一波攻勢，讓鵜鶘贏得比賽。

此役鵜鶘雙塔A.戴維斯、卡森斯、摩爾（E'Twaun Moore）聯手灌下72分，雙塔也各拿下10、13籃板，繳出雙十表現。公鹿則由亞德托昆波拿下全場最高32分、9籃板。

卡森斯（左）。（法新社）